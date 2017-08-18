AP: в работе электронной почты Госдепа зафиксированы перебои по всему миру

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Перебои в работе системы электронной почты Госдепартамента США зафиксированы по всему миру. Как сообщает агентство The Associated Press, сбои затронули всю систему, через которую ведется переправка писем без грифа "секретно".

По данным агентства, которое ссылается на источники в администрации, проблемы зафиксировали рано утром в пятницу, специалисты работают над восстановлением работы электронной почты. По словам источников AP, перебои не вызваны "действиями извне или вмешательством".