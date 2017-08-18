Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

El Pais: полиция разыскивает четырех человек в рамках расследования терактов в Каталонии

Международная панорама
18 августа, 19:25 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что все подозреваемые - молодые люди марокканского происхождения в возрасте до 24 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Полиция ведет поиски четырех человек, которые могут быть связаны с терактами в испанских городах Барселона и Камбрильс. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

Смотрите также

Теракты в Каталонии. Хроника событий

По ее информации, разыскиваются Муса Укабир, Саид Аалла, Мохаммед Хичами и Юнес Абуйаакуб. Подозреваемым от 17 до 24 лет, они марокканского происхождения, но проживают в муниципалитетах Риполь и Рибес-де-Фресер.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.

Смотрите также

Месса по жертвам теракта в Барселоне пройдет в Саграда Фамилия

СМИ: большие цветочные вазоны появятся на улицах Мадрида для предотвращения терактов

Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии

В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 33 стран

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Испания Марокко
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
3
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
4
Два человека погибли в результате нападения на прохожих в Турку
5
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
6
Теракты в Каталонии. Хроника событий
7
Телеканал Life. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама