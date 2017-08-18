El Pais: полиция разыскивает четырех человек в рамках расследования терактов в Каталонии

ТАСС, 18 августа. Полиция ведет поиски четырех человек, которые могут быть связаны с терактами в испанских городах Барселона и Камбрильс. Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

По ее информации, разыскиваются Муса Укабир, Саид Аалла, Мохаммед Хичами и Юнес Абуйаакуб. Подозреваемым от 17 до 24 лет, они марокканского происхождения, но проживают в муниципалитетах Риполь и Рибес-де-Фресер.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.