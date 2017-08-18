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МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Международная панорама
18 августа, 19:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, августа. /ТАСС

В рамках рабочей поездки на полуостров президент РФ 18 августа посетил новую севастопольскую школу - образовательный центр "Бухта Казачья"

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Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Севастополь

Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Севастополь

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины в пятницу направило очередную ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.

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"Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - констатировали в МИД Украины.

В рамках рабочей поездки в Крым Путин 18 августа посетил новую севастопольскую школу - образовательный центр "Бухта Казачья". Его сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр образования Ольга Васильева и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым - это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит.

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