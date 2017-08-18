СМИ: наехавшего на людей в Барселоне водителя фургона ликвидировали в Камбрильсе

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, был ликвидирован в ходе операции в Камбрильсе в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщил телеканал 24 Oras.
По его информации, среди уничтоженных террористов также значится Муса Укабир, которого ранее называли ключевым подозреваемым в данном деле.
В свою очередь каталонская полиция после появления в СМИ данных сведений уточнила: "Мы продолжаем работать над тем, чтобы идентифицировать водителя фургона, который вчера устроил атаку в Барселоне"
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.