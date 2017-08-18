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СМИ: наехавшего на людей в Барселоне водителя фургона ликвидировали в Камбрильсе

Международная панорама
18 августа, 19:37 дата обновления: 18 августа, 20:33 UTC+3

По информации телеканала 24 Oras, среди уничтоженных террористов также значится Муса Укабир, которого называли ключевым подозреваемым в этом деле

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Муса Укабир

Муса Укабир

© EPA/Spanish Police

БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, был ликвидирован в ходе операции в Камбрильсе в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщил телеканал 24 Oras.

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По его информации, среди уничтоженных террористов также значится Муса Укабир, которого ранее называли ключевым подозреваемым в данном деле.

В свою очередь каталонская полиция после появления в СМИ данных сведений уточнила: "Мы продолжаем работать над тем, чтобы идентифицировать водителя фургона, который вчера устроил атаку в Барселоне"

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.

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