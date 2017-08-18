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Канадский хакер Баратов скоро будет экстрадирован в США

Международная панорама
18 августа, 19:46 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 18, августа. /ТАСС

Карим Баратов подозревается в хакерских атаках на портал Yahoo

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ОТТАВА, 18 августа. /ТАСС/. 22-летний канадский гражданин Карим Баратов, который подозревается в хакерских атаках на портал Yahoo в 2014 году, будет экстрадирован из Канады в США. Об этом в пятницу сообщил его адвокат Амедео Ди Карло.

"Соответствующее решение суда [города Гамильтон провинции Онтарио] уже принято, что дает возможность американским маршалам [судебные исполнители] забрать Карима", - цитирует адвоката телеканал CBC. Ди Карло добавил, что экстрадиция в США может состояться в течение ближайших двух недель.

По словам юриста, Баратов отказался от последних слушаний в суде Гамильтона по вопросу своей экстрадиции, так как не захотел "попусту тратить свое время", ведь основной процесс по его делу будет проходить в США.

11 апреля суд Гамильтона отказал подозреваемому в выходе под залог. По данным канадских СМИ, местные правоохранительные органы предоставили суду документы, в которых, в частности, утверждается, что Баратов является "хакером-наемником", представляет угрозу и его "не рекомендуется освобождать под залог из-за большой вероятности, что он скроется от правосудия".

Баратов был арестован в Анкастере (пригороде Гамильтона) в собственном доме 15 марта. В тот же день власти США предъявили обвинения за хакерскую атаку на портал Yahoo группе россиян: двум сотрудникам ФСБ РФ и "двум хакерам", с которыми те якобы сотрудничали. По этому делу был арестован только Баратов, но позже выяснилось, что он имеет канадское гражданство.

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