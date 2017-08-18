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Встреча советников глав "нормандской четверки" состоялась в Минске 14 августа

Международная панорама
18 августа, 19:51 UTC+3 /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Представитель правительства ФРГ не сообщил о результатах встречи и темах, которые на ней обсуждались

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БЕРЛИН, 18 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) прошла в Минске 14 августа. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства ФРГ.

"Мы можем подтвердить, что 14 августа в Минске состоялась встреча внешнеполитических советников глав государств и правительств стран нормандского формата", - отметили в кабмине ФРГ.

Представитель правительства не сообщил о результатах встречи и темах, которые на ней обсуждались.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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