Встреча советников глав "нормандской четверки" состоялась в Минске 14 августа

БЕРЛИН, 18 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) прошла в Минске 14 августа. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства ФРГ.

"Мы можем подтвердить, что 14 августа в Минске состоялась встреча внешнеполитических советников глав государств и правительств стран нормандского формата", - отметили в кабмине ФРГ.

Представитель правительства не сообщил о результатах встречи и темах, которые на ней обсуждались.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.