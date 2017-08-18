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Конституционная ассамблея Венесуэлы взяла на себя функции парламента страны

Международная панорама
18 августа, 19:59 UTC+3 /Обновлено,

Ранее такие полномочия принадлежали только Национальной ассамблее страны, которая после выборов в декабре 2015 года находится под контролем оппозиции

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Конституционная ассамблея Венесуэлы

Конституционная ассамблея Венесуэлы

© AP Photo/Fernando Llano

ТАСС, 18 августа. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы, куда входят исключительно сторонники президента Николаса Мадуро, в пятницу объявила, что займется законодательной деятельностью. Соответствующее решение было принято единогласно. Ранее такие полномочия принадлежали только Национальной ассамблее страны, которая после выборов в декабре 2015 года находится под контролем оппозиции.

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"КА берет на себя исполнение законодательной функции, чтобы сохранить мир и институциональность", - говорится в сообщении однопалатного учредительного органа в Twitter. Фактически это решение означает, что парламент страны будет распущен, отмечает газета El Nacional.

КА, созванная по решению главы государства без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля. Проведение выборов в орган, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны, было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

На минувшей неделе в Перу прошла встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику.

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