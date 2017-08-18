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NYT: Трамп решил сместить Бэннона с поста советника

Международная панорама
18 августа, 20:00 UTC+3

Издание ссылается на сотрудников администрации президента США

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Президент США Дональд Трамп принял решение отстранить своего советника Стивена Бэннона от занимаемой должности. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации президента.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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