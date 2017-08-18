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Бэннон покинул пост главного политстратега Трампа

Международная панорама
18 августа, 20:21 дата обновления: 18 августа, 20:33 UTC+3

Ранее газета The New York Times сообщала, что президент США несколько месяцев рассматривал возможность увольнения помощника и в последнее время не проводил с ним личных встреч

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Стив Бэннон

Стив Бэннон

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Главный политстратег Белого дома и наиболее приближенный помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон покинул свой пост по взаимной договоренности с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

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Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря президента Сары Сандерс.

"Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к взаимной договоренности, что сегодня - последний день работы Стива. Мы благодарим его за работу и желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.

В минувший вторник газета The New York Times выступила с утверждениями о том, что Трамп уже на протяжении нескольких месяцев рассматривал возможность увольнения Стива Бэннона и в последнее время не проводил с ним личных встреч. Как напомнила газета, Бэннон до прихода в предвыборную команду Трампа руководил интернет-сайтом Breitbart, который считается рупором крайне правых.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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