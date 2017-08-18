Мэр Измира: международная выставка в городе является данью памяти посла Андрея Карлова

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Международная выставка в Измире является данью памяти посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил в пятницу мэр турецкого города Азиз Коджаоглу на торжественной церемонии открытия 86-й Международной выставки.

"Трагически погибшей в Анкаре посол РФ Андрей Карлов всегда ценил участие России в ежегодных выставках в Измире. Он приложил много сил, чтобы Россия в этом году впервые стала страной-партнером. Эта выставка в какой-то степени является данью его памяти", - сказал он.

По словам Коджаоглу, "Турция всегда будет помнить Карлова".

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял дипломату в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".