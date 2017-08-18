В Альканаре под завалами обнаружили второе тело

ЦСКА стал обладателем Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 18 августа, 21:49
Кинофестиваль "Короче" открылся в Калининграде минутой молчания в память о Вере ГлаголевойКультура 18 августа, 21:44
"Тосно" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче седьмого тура РФПЛСпорт 18 августа, 21:31
Полиция не рассматривает нападение в Турку как терактПроисшествия 18 августа, 21:16
Кузнецова проиграла Мугурусе в 1/4 финале турнира в ЦинциннатиСпорт 18 августа, 21:12
Советник президента: на "Оскар" от России можно отправить фильм "Нелюбовь" ЗвягинцеваКультура 18 августа, 20:48
Медведев продлил срок полномочий Урина на посту гендиректора Большого театра на пять летКультура 18 августа, 20:38
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательствомПолитика 18 августа, 20:28
Бэннон покинул пост главного политстратега ТрампаМеждународная панорама 18 августа, 20:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Полиция Каталонии обнаружила останки второго погибшего под завалами дома в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), где в четверг прогремел взрыв. Об этом правоохранители сообщили в пятницу в своем Twitter. Ранее сообщалось об одном погибшем.
"Обнаружены останки в доме в Альканаре, ведется экспертиза", - говорится в сообщении.
В ночь на четверг в населенном пункте Альканар прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семь пострадали. По мнению следователей, организаторы взрыва могли быть причастны к осуществленным в четверг нападениям и планировали в тот же вечер устроить подрыв при помощи баллонов с бутаном.
17 августа на туристической улице Рамбла в каталонской столице Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека, один из них - в Альканаре. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.