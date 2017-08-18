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В Альканаре под завалами обнаружили второе тело

Международная панорама
18 августа, 21:57 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось об одном погибшем

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Полиция Каталонии обнаружила останки второго погибшего под завалами дома в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), где в четверг прогремел взрыв. Об этом правоохранители сообщили в пятницу в своем Twitter. Ранее сообщалось об одном погибшем.

"Обнаружены останки в доме в Альканаре, ведется экспертиза", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг в населенном пункте Альканар прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семь пострадали. По мнению следователей, организаторы взрыва могли быть причастны к осуществленным в четверг нападениям и планировали в тот же вечер устроить подрыв при помощи баллонов с бутаном.

17 августа на туристической улице Рамбла в каталонской столице Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека, один из них - в Альканаре. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.

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