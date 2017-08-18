Меркель: власти ФРГ не потерпят попыток вмешательства в предвыборную борьбу в стране

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БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ не потерпит попыток вмешательства в предвыборную борьбу в Германии. Об этом заявила в пятницу канцлер Ангела Меркель во время мероприятия Христианско-демократического союза в городе Херфорд.
"Мы не потерпим вмешательства, каким бы оно ни было", - сказала она. Канцлер особо подчеркнула, что все граждане ФРГ, в том числе турецкого происхождения, имеют право на свободный выбор той или иной партии.
Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Анкары. "И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" - все они враги Турции. Изменить ситуацию [распределение голосов в Бундестаге] сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, они должны на выборах преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал комментарии Эрдогана "грубым вмешательством" в дела Германии.
Выборы в парламент ФРГ (Бундестаг) состоятся 24 сентября. По итогам голосования будут сформировано правительство и определен канцлер.