Ультраправые и антифашисты провели акции недалеко от места теракта в Барселоне

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /ТАСС/. Ультраправые и антифашисты провели в пятницу акции недалеко от места теракта, произошедшего 17 августа в Барселоне. Об этом сообщила газета La Razon.
По ее информации, около 30 ультраправых принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Террористы, вам здесь не рады", "Прекратите исламизацию Европы". В свою очередь антифашисты начали выкрикивать в ответ лозунги: "Долой фашистов из наших районов", "Улицы всегда будут нашими" и другие. Чтобы не допустить столкновений, в ситуацию вмешались правоохранительные органы.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
Жертвами вылазок, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.