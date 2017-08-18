Пентагон: крупные военные учения США и Южной Кореи пройдут в этом году 21-31 августа

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Ежегодные масштабные совместные военные учения США и Республики Корея Ulchi - Freedom Guardian пройдут на этот раз в период с 21 по 31 августа. Об этом объявила в пятницу пресс-служба Пентагона.

Десятки тыс. военнослужащих

По ее свидетельству, со стороны США в этих маневрах будут участвовать порядка 17,5 тыс. военнослужащих. Около 3 тыс. из них перебрасываются на Корейский полуостров из других мест дислокации. Численность южнокорейских войск, задействованных в нынешних военных играх, министерство обороны США не уточняет. Оно, впрочем, заявляет, что к учениям будут привлечены "крупные подразделения" всех видов Вооруженных сил Республики Корея, а также представители местных гражданских органов власти.

В минувшем году в маневрах были задействованы 50 тыс. южнокорейских военнослужащих и примерно 25 тыс. американских солдат и офицеров. О сроках учений и их "непровокационной сущности" ВС США тогда проинформировали Корейскую народную армию через пограничный пункт Пханмунджом.

На этот раз к маневрам присоединятся Австралия, Великобритания, Дания, Канада, Колумбия, Нидерланды, Новая Зеландия. В прошлом году все они, кроме Нидерландов, также участвовали в данных военных играх. Кроме того, в 2016 году в списке участников фигурировали Италия, Филиппины и Франция.

Ради стабильности или наоборот?

За маневрами предстоит следить комиссии нейтральных стран по соблюдению перемирия в Корее. Ей предстоит убедиться, что учения соответствуют Соглашению о перемирии между Севером и Югом, подписанному 27 июля 1953 года. По версии Пентагона, Ulchi - Freedom Guardian представляют собой "оборонительные учения, призванные повысить [боевую] готовность [двух сторон], защитить регион и обеспечить стабильность на Корейском полуострове". Маневры пройдут с применением компьютерного моделирования, пояснило военное ведомство США.

Учения Ulchi - Freedom Guardian проходят в два этапа. В ходе первого отрабатываются действия по ликвидации последствий ущерба различной степени, нанесенного действиями условного противника жизненно важным объектам. Цель второго этапа - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае северокорейского вторжения. Маневры проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, и поэтому очень похожи на настоящую войну.

КНДР осуждает проведение этих ежегодных учений.

В обстановке роста напряженности

Намерение Вашингтона провести данные крупные военные игры, не считаясь с текущей обстановкой на Корейском полуострове, подтвердили в последние дни официальный представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан и руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Причем последняя пыталась представить дело таким образом, будто положение на Корейском полуострове накаляется только по вине Пхеньяна.

"Весь мир призывает КНДР прекратить дестабилизирующую деятельность. <...> Речь не идет о ситуации, в которой Соединенные Штаты выступают против КНДР. Речь идет о ситуации, в которой [все] международное сообщество <...> говорит, что прогресс [Пхеньяна] в сфере разработки ядерного оружия и испытания баллистических ракет является дестабилизирующим не только для региона, но и для мира в целом", - сказала Науэрт, выступая 16 августа на брифинге для иностранных журналистов. Она отказалась уточнить, собираются ли США сокращать масштабы нынешний учений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.

Дипломат вновь отвергла идею, заключающуюся в том, что США следует приостановить проведение учений с Республикой Корея, чтобы на этом основании добиваться замораживания ракетных и ядерных разработок КНДР. "Эти [подобные] военные учения проводятся [США] по всему миру. Это сфера компетенции министерства обороны [США], а не Госдепартамента. Однако мы продолжим проводить наши совместные военные учения", - сказала Науэрт.