В Конституционной ассамблее заявили, что парламент Венесуэлы не был распущен

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ТАСС, 18 августа. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы не была распущена, несмотря на то, что Конституционная ассамблея (КА) взяла на себя исполнение законодательных функций. Об этом сообщила в пятницу председатель КА Дельси Родригес.
Ранее в тот же день члены КА постановили, что берут на себя законодательные полномочия в областях, касающихся "сохранения мира, социально-экономической и финансовой системы, [решения] государственных задач".
"Господа [парламентарии], работайте, соблюдая конституцию, - цитирует Родригес Венесуэльское агентство новостей. - Мы не дадим вам отдыхать, трудитесь на благо народа".
Парламент южноамериканской страны находится под контролем политических оппонентов главы государства Николаса Мадуро, а в КА представлены только его сторонники. Однопалатный учредительный орган, созванный по решению Мадуро без проведения предварительного референдума, был избран 30 июля, проведение голосования было встречено неодобрением со стороны международного сообщества.
На минувшей неделе в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику.