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США намерены продать Румынии реактивные системы залпового огня на $1,25 млрд

Международная панорама
18 августа, 22:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, августа. /ТАСС

Как утверждает американское военное ведомство, новый контракт с "укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США", поскольку поможет усилить безопасность союзника по НАТО

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение поставить Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) на общую сумму $1,25 млрд. Об этом объявило в пятницу профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Как утверждает американское военное ведомство, новый контракт с Румынией "укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США", поскольку поможет "усилить безопасность союзника по НАТО, являвшегося и по-прежнему остающегося фактором политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Эта сделка "поддержит потребности Румынии в сфере самообороны, а также <...> цели НАТО", но не изменит баланс сил в регионе, считают в Пентагоне.

Румыния будет использовать РСЗО HIMARS для модернизации своих Вооруженных сил, укрепления национальной обороны и сдерживания "региональных угроз", полагает минобороны США. Оно также уточнило, что выполнение соглашения потребует отправки в Румынию примерно на год до 10 технических специалистов правительства США или частных американских подрядчиков для оказания Бухаресту содействия в развертывании приобретенной военной техники и обучении местного персонала.

Разрешение на реализацию означенной договоренности, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже официально уведомила 17 августа Конгресс о принятом ею решении экспортировать в Румынию РСЗО HIMARS. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового оружейного контракта и его возможное блокирование.

В июле США сообщили о планах поставить Румынии зенитные ракетные системы Patriot на $3,9 млрд.

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