Вашингтон определится с ответом Москве на сокращение дипперсонала до 1 сентября

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. США определятся с ответом на сокращение численности американской дипмиссии в России до 1 сентября. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы договорились дать ответ российскому правительству до 1 сентября. Это мы и планируем сделать. Это все, что я могу вам сказать", - сообщила она.
Москва 28 июля предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в РФ в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек. Со своей стороны президент Владимир Путин 30 июля в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников США. Кроме того, с 1 августа РФ приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.