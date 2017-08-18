Госдеп: США хотят заставить лидера КНДР начать диалог

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. США хотят заставить лидера КНДР Ким Чен Ына сесть за стол переговоров, показав ему, какие последствия его ждут, если он не прекратит провокации. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Один из путей, которые, как мы считаем, помогут заставить Ким Чен Ына сесть за стол переговоров, заключается в том, чтобы показать ему последствия его действий. А последствия будут таковыми, что мы будем делать ситуацию все сложнее для него", - сказала она.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно- ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что Корейская народная армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по американским военным объектам на тихоокеанском острове Гуам.