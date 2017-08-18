США не собираются оставаться в Сирии после разгрома ИГ

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют оставаться в Сирии после того, как там будет разгромлена террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Будь то Сирия или Ирак, наша цель - разгром ИГ, и не более того, - сказала она. - Мы хотим, чтобы Сирией правили сирийцы. Ни США, ни другие силы, а сирийцы".

"Это не наш план [оставаться в Сирии]. Наша цель - разгром ИГ", - заверила Науэрт, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

В четверг вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), находящаяся в оппозиции к властям в Дамаске и поддерживаемая Соединенными Штатами, утверждала, что американские военные надолго останутся на севере арабской страны после разгрома ИГ. По словам официального представителя СДС Таляля Силло, США имеют "стратегические интересы" в регионе и поэтому останутся там.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы террористов (около 1,7 тысячи боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.