Парламент Венесуэлы отказался признавать расширение полномочий Конституционной ассамблеи

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ТАСС, 18 августа. Национальная ассамблея Венесуэлы отказалась признавать расширение полномочий Конституционной ассамблеи (КА). Соответствующие заявления были размещены в пятницу на официальной странице парламента в Twitter.
Ранее КА постановила, что берет на себя законодательные функции в областях, касающихся "сохранения мира, социально- экономической и финансовой системы, [решения] государственных задач". Венесуэльский парламент находится под контролем политических оппонентов президента Николаса Мадуро из "Блока демократического единства" (БДЕ).
"Руководство парламента и депутаты от БДЕ не признают решение о роспуске, которое намерен навязать Мадуро через мошенническую КА, и не будут следовать ему, - отмечается в заявлении. - Указ мошеннической КА направлен на то, чтобы повторить решения 155 и 156 Верховного суда (ВС): распустить законодательную власть. Они не смогут!"
Упомянутые резолюции ВС, обнародованные в конце марта, стали поводом для самых крупных за последние годы антиправительственных выступлений в Венесуэле. Жертвами насилия стали более 120 человек, тысячи пострадали, свыше 5 тысяч были задержаны.
КА была созвана по решению Мадуро без проведения предварительного референдума. Оппозиция бойкотировала выборы в этот орган, который может изменять Конституцию и систему государственного управления, и отказалась признавать их итоги, а также результаты работы КА.
На минувшей неделе в Перу состоялась встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают КА и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику.