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В США члены президентского комитета по изящным искусствам коллективно ушли в отставку

Международная панорама
18 августа, 23:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, августа. /ТАСС

Отмечается, что причиной решения послужило недовольство позицией Дональда Трампа в отношении трагедии в Шарлотсвилле

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НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Члены президентского комитета по изящным искусствам - консультативной группы, действовавшей под почетным председательством супруги президента Мелании Трамп - объявили в пятницу об отставке. Как указывается в документе за подписью 17 членов комитета, распространенном в Twitter одним из членов комитета актером Кэлом Пенном, причиной данного решения послужило недовольство позицией президента Трампа в отношении трагедии в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где в минувшую субботу вспыхнуло острое противостояние между членами ультраправых группировок и их оппонентами.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Ваша поддержка групп, пропагандирующих ненависть и террористов, убивших и травмировавших соотечественников-американцев в Шарлотсвилле заслуживает упреков и самого решительного осуждения, - говорится в заявлении. - Ваша попытка уравнять обе стороны противостояния не выдерживает критики. Отказ администрации осудить раковую опухоль ненависти лишь придает сил тем, кто желает Америке зла".

"Превосходство, дискриминация и злоба не являются американскими ценностями, - указывают в заключение авторы письма. - Ваши ценности - это не ценности Америки. Мы должны быть выше этого и мы действительно выше этого. Если это неясно для вас, то мы призываем вас также уйти с поста".

Комитет по культуре и изящным искусствам был создан в 1982 году при президенте Рональде Рейгане для предоставления Белому дому рекомендаций по вопросам культуры.

Ранее на этой неделе президент Трамп объявил о роспуске Президентского форума по стратегии и политике и консультативного Совета по вопросам промышленного производства. Несколько входивших в состав этих советов видных представителей деловых кругов объявили об отставке в знак протеста против политики Трампа.

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