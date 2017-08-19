Советник Трампа с женой в прошлом встречались с Романом Абрамовичем

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Старший советник нынешнего президента США Джаред Кушнер и его жена Иванка Трамп неоднократно в прошлом проводили дружеские встречи с российским предпринимателем Романом Абрамовичем и его теперь уже бывшей супругой Дарьей Жуковой. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, на данный момент нет ничего, что бы связывало эти четыре светские встречи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Кушнер и его жена не скрывали этого и четко обозначили даты и участников встреч при заполнении документов, необходимых для получения доступа к особо секретной государственной информации.

Как поясняет Bloomberg, в 2014 году Кушнер с Иванкой Трамп провели четыре дня в России по приглашению Дарьи Жуковой и сидели с ними и несколькими другими приглашенными за одним столом на благотворительном вечере в Москве. Позднее Кушнер, его жена и брат сопровождали Жукову во время нескольких спортивных состязаний в штате Нью-Йорк.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США ведут расследование якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года. Параллельно аналогичным расследованием занимается ФБР США. Ранее минюст США назначит бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на пост специального советника для проведения еще одного разбирательства.

При этом президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала информацию о попытках повлиять на ход избирательной кампании в США.