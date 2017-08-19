Трамп пока не принял решения насчет новой стратегии США в Афганистане

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп пока рассматривает различные варианты новой стратегии США в Южной Азии, которая в том числе коснется Афганистана. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Во второй половине дня президент был подробно проинформирован своей командой [советников] по национальной безопасности о новой стратегии по защите американских интересов в Южной Азии, - сказала она. - Президент изучает и рассматривает имеющиеся у него варианты, он сделает объявление для американского народа, наших союзников и мира в надлежащее время".

Ранее Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, хозяину Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.