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Трамп пока не принял решения насчет новой стратегии США в Афганистане

Международная панорама
19 августа, 2:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, августа. /ТАСС

Ранее президент США провел заседание Совета национальной безопасности

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп пока рассматривает различные варианты новой стратегии США в Южной Азии, которая в том числе коснется Афганистана. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Во второй половине дня президент был подробно проинформирован своей командой [советников] по национальной безопасности о новой стратегии по защите американских интересов в Южной Азии, - сказала она. - Президент изучает и рассматривает имеющиеся у него варианты, он сделает объявление для американского народа, наших союзников и мира в надлежащее время".

Ранее Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, хозяину Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США Афганистан
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