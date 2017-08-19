Покинувший пост советник Трампа Бэннон готов "идти на войну" за президента США

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, который в пятницу оставил свою должность, заявил, что готов и дальше бороться с оппонентами президента США Дональда Трампа, в том числе, со СМИ. Слова Бэннона приводит агентство Bloomberg.

"Если тут есть какое-то недопонимание, то позвольте мне прояснить - я оставляю Белый дом и иду на войну за Трампа против его оппонентов - Капитолийского холма (Конгресса США - прим. ТАСС), СМИ и корпоративной Америки", - сказал он.

Это был первый публичный комментарий Бэннона после его увольнения, о котором Белый дом объявил в пятницу. В тот же день стало известно, что Бэннон возвращается на пост генерального директора правоконсервативного интернет-ресурса Breitbart News. "Популистско-националистическое движение сегодня стало гораздо сильнее. Breitbart получил гендиректора, который держит руку на пульсе повестки Трампа", - отметил главный редактор портала Алекс Марлоу.