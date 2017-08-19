Зампред "Альтернативы для Германии": Крым нужно признать частью России

Эксперт: защитить бездомных животных можно только объединив усилия государства и обществаОбщество 19 августа, 3:19
El Pais: в Альканаре обнаружены следы взрывчатого вещества, применявшегося ИГМеждународная панорама 19 августа, 2:56
Зампред "Альтернативы для Германии": Крым нужно признать частью РоссииМеждународная панорама 19 августа, 2:44
Суд в США отказал жертве Романа Полански в просьбе закрыть дело против режиссераПроисшествия 19 августа, 2:43
Покинувший пост советник Трампа Бэннон готов "идти на войну" за президента СШАМеждународная панорама 19 августа, 2:15
Сергей Карякин занял второе место на турнире по блицу и рапиду в Сент-ЛуисеСпорт 19 августа, 2:11
"Ночные волки" показали в Севастополе шоу "Русский реактор"Общество 19 августа, 2:01
Эпизоды наступления русской армии 1917 года воссоздадут под КалининградомОбщество 19 августа, 0:59
Фестиваль оперной музыки впервые откроется в горном парке "Рускеала" в КарелииКультура 19 августа, 0:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Крым никогда не вернется в состав Украины, и санкции тут ничего не изменят. Такое мнение высказал заместитель председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.
"Крым никогда не вернется в состав Украины, санкции ничего не принесут", - сказал он. По мнению Гауланда, "правильно было бы признать Крым частью России". "В том числе господин Линднер (лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер - прим. ТАСС) это сейчас понял", - заметил зампред АдГ, который также является кандидатом в канцлеры от этой партии на предстоящих 24 сентября выборах в Бундестаг.
"Россия - это держава, и мы должны привлечь ее к построению европейского порядка. Необходимо прекратить ее противопоставление НАТО", - подчеркнул Гауланд.
Линднер ранее высказал мнение, что вопрос Крыма сейчас нужно временно рассматривать в отдельности от других тем. Это, по его мнению, может помочь в достижении успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова, имеющих право голоса. "За" проголосовали 96,7% и 95,65% соответственно. Спустя два дня президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Страны Запада и Украина отказались признавать итоги референдума.