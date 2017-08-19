Зампред "Альтернативы для Германии": Крым нужно признать частью России

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Крым никогда не вернется в состав Украины, и санкции тут ничего не изменят. Такое мнение высказал заместитель председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

"Крым никогда не вернется в состав Украины, санкции ничего не принесут", - сказал он. По мнению Гауланда, "правильно было бы признать Крым частью России". "В том числе господин Линднер (лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер - прим. ТАСС) это сейчас понял", - заметил зампред АдГ, который также является кандидатом в канцлеры от этой партии на предстоящих 24 сентября выборах в Бундестаг.

"Россия - это держава, и мы должны привлечь ее к построению европейского порядка. Необходимо прекратить ее противопоставление НАТО", - подчеркнул Гауланд.

Линднер ранее высказал мнение, что вопрос Крыма сейчас нужно временно рассматривать в отдельности от других тем. Это, по его мнению, может помочь в достижении успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова, имеющих право голоса. "За" проголосовали 96,7% и 95,65% соответственно. Спустя два дня президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Страны Запада и Украина отказались признавать итоги референдума.