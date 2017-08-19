Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зампред "Альтернативы для Германии": Крым нужно признать частью России

Международная панорама
19 августа, 2:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, августа. /ТАСС

По мнению Александера Гауланда, необходимо прекратить противопоставление России и НАТО и привлечь Москву к построению европейского порядка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд

Заместитель председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд

© EPA/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Крым никогда не вернется в состав Украины, и санкции тут ничего не изменят. Такое мнение высказал заместитель председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

"Крым никогда не вернется в состав Украины, санкции ничего не принесут", - сказал он. По мнению Гауланда, "правильно было бы признать Крым частью России". "В том числе господин Линднер (лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер - прим. ТАСС) это сейчас понял", - заметил зампред АдГ, который также является кандидатом в канцлеры от этой партии на предстоящих 24 сентября выборах в Бундестаг.

Смотрите также
Журналист на медиафоруме "Открытый Крым: своими глазами"

Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме

"Россия - это держава, и мы должны привлечь ее к построению европейского порядка. Необходимо прекратить ее противопоставление НАТО", - подчеркнул Гауланд.

Линднер ранее высказал мнение, что вопрос Крыма сейчас нужно временно рассматривать в отдельности от других тем. Это, по его мнению, может помочь в достижении успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова, имеющих право голоса. "За" проголосовали 96,7% и 95,65% соответственно. Спустя два дня президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Страны Запада и Украина отказались признавать итоги референдума.

Смотрите также

В кабмине ФРГ призвали воздержаться от дискуссий о статусе Крыма

МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина Германия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телеканал Life прекратил вещание
2
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
3
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
4
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
5
Телеканал Life. Досье
6
Покинувший пост советник Трампа Бэннон готов "идти на войну" за президента США
7
В Рязанской области утонул подросток, спасая сестру и друга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама