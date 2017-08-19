El Pais: в Альканаре обнаружены следы взрывчатого вещества, применявшегося ИГ

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ТАСС, 19 августа. Следы взрывчатого вещества, которое использовалось экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при совершении терактов, были обнаружены испанской полицией во время осмотра развалин дома в населенном пункте Альканар (автономное сообщество Каталония). Об этом в пятницу сообщила газета El Pais.
По ее информации, в предполагаемом укрытии террористов был найден трипероксид ацетона, содержавшийся во взрывных устройствах, которые применялись при совершения атак в Брюсселе, Париже и Лондоне. Как отмечает издание, обнаружение вещества может свидетельствовать о подготовке боевиками более крупных терактов.
17 августа в Барселоне водитель фургона совершил наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в городе Камбрильс на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.
Жертвами нападений, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.