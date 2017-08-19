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El Pais: в Альканаре обнаружены следы взрывчатого вещества, применявшегося ИГ

Международная панорама
19 августа, 2:56 UTC+3 ТАСС

Трипероксид ацетона применялся при совершении атак в Брюсселе, Париже и Лондоне

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© AP Photo/Manu Fernandez

ТАСС, 19 августа. Следы взрывчатого вещества, которое использовалось экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при совершении терактов, были обнаружены испанской полицией во время осмотра развалин дома в населенном пункте Альканар (автономное сообщество Каталония). Об этом в пятницу сообщила газета El Pais.

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По ее информации, в предполагаемом укрытии террористов был найден трипероксид ацетона, содержавшийся во взрывных устройствах, которые применялись при совершения атак в Брюсселе, Париже и Лондоне. Как отмечает издание, обнаружение вещества может свидетельствовать о подготовке боевиками более крупных терактов.

17 августа в Барселоне водитель фургона совершил наезд на прохожих. В рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Ответственность за нападение взяло на себя ИГ.

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в городе Камбрильс на юге автономии четырех террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Боевики пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Жертвами нападений, согласно последним данным, стали 14 человек, более 130 пострадали.

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Теракт в Лондоне Теракты в Брюсселе Теракты в Каталонии
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