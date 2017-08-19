США осудили расширение полномочий Конституционной ассамблеи Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. США осуждают решение Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы взять на себя функции Национальной ассамблеи (парламента). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Соединенные Штаты решительным образом осуждают передачу законодательных полномочий нелегитимной Конституционной ассамблее", - сказала она. По мнению внешнеполитического ведомства, данный шаг "призван вытеснить демократически избранную Национальную ассамблею, заменив ее на авторитарный комитет, действующий вне закона". "С нашей точки зрения, демократически избранная Национальная ассамблея - это единственный легитимный законодательный орган в стране", - отметила Науэрт.
Она также сообщила, что "пока режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро продолжает действовать как авторитарная диктатура", Вашингтон сохраняет "готовность применить всю американскую экономическую и дипломатическую мощь, чтобы поддержать венесуэльский народ, стремящийся к восстановлению демократии".
Ранее члены КА единогласно постановили, что берут на себя законодательные полномочия в областях, касающихся "сохранения мира, социально-экономической и финансовой системы, [решения] государственных задач".