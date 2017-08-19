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Франция, Великобритания и США приветствовали расследование убийств людей в Ливии

Международная панорама
19 августа, 6:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, августа. /ТАСС

Власти Ливии задержали подозреваемого в совершении военных преступлений офицера спецназа

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Правительства Франции, Великобритании и США приветствуют готовность Ливийской национальной армии (ЛНА) провести расследование убийств, произошедших в городе Бенгази и прилегающих к нему районах. Текст заявления трех стран в пятницу распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Мы отмечаем, что ЛНА признала выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест члена ЛНА, майора [Махмуда] аль-Верфалли, и мы рады решению ЛНА поместить майора аль-Верфалли под арест на время расследования. Мы призываем ЛНА обеспечить полное и честное расследование, а также привлечь к ответу лиц, причастных к этим убийствам", - говорится в тексте.

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В заявлении подчеркивается, что все три страны будут принимать меры, направленные против тех, кто нарушает права человека или международные нормы. "Мы считаем, что в интересах Ливии иметь возможность полагаться на объединенные силы безопасности, которые должны будут следить за порядком в стране и действовать в рамках ливийских и международных законов", - отмечается в документе.

В пятницу официальный представитель ЛНА полковник Ахмед аль-Мисмари сообщил, что разыскиваемый МУС офицер ливийского спецназа аль-Верфалли арестован и находится под следствием со 2 августа.

Во вторник МУС выдал ордер на арест аль-Верфалли, занимавшего командирскую должность в спецподразделении "Ас-Саика". В частности, он подозревается в совершении военных преступлений в контексте продолжающегося вооруженного конфликта в Ливии. По данным МУС, майор отдавал приказы или непосредственно участвовал в убийствах 33 человек. Речь идет о семи эпизодах, имевших место в период с 3 июня 2016-го по 17 июля 2017 года в Бенгази и окрестностях.

Все эти расправы были записаны на видео и выложены в социальные сети. В одном из задокументированных случаев аль-Верфалли расстреливает с близкого расстояния трех человек, стоящих на коленях с завязанными за спиной руками. Аналогичны и другие эпизоды, когда спецназовец действовал в одиночку либо вместе с сослуживцами.

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