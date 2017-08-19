"Нодон синмун": ядерное оружие КНДР не угрожает другим странам

ТАСС, 19 августа. Ядерное оружие КНДР не несет в себе угрозы для других стран, если они не вовлечены в совместные с США военные действия против Пхеньяна. С таким утверждением выступила в субботу центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Отмечается, что усилия КНДР по укреплению ядерного вооружения преследуют цель "сдерживания безрассудных шагов США по началу ядерной войны". В комментарии также говорится, что заявления Вашингтона по поводу угрозы со стороны КНДР преувеличены, и Пхеньян "не будет инициировать удар по другим странам, если они не участвуют в военных действиях против Пхеньяна на стороне США".

Кроме того, издание утверждает, что все ракетные и ядерные разработки в КНДР ведутся открыто, что является частью усилий по предотвращению войны на Корейском полуострове.

Очередное обострение ситуации вокруг КНДР связано с рядом громких заявлений со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа. Так, на прошлой неделе глава Белого дома заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и пообещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США.

Северная Корея активно развивает свою ракетно-ядерную программу. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.