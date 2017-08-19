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NYT: советник Трампа был смещен по подозрению в утечках сведений в СМИ

Международная панорама
19 августа, 7:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, августа. /ТАСС

По данным газеты, президент США подозревал, что Бэннон регулярно передает информацию журналистам

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НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Стивен Бэннон не ушел самостоятельно с должности главного стратега Белого дома, а был отправлен в отставку президентом США Дональдом Трампом из-за подозрений в утечках конфиденциальной информации американским СМИ. Такую версию событий изложила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

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По их данным, Трамп в последнее время жаловался приближенным и делился с ними подозрениями, что в тайне от него Бэннон регулярно передает информацию журналистам. Кроме того, президент США пришел к заключению, что главный стратег Белого дома стал приписывать себе заслуги главы государства. "Ситуация стала совершенно нетерпимой задолго до отставки Бэннона в пятницу", - приводит издание слова одного источника.

В итоге советники в Белом доме разделились на два лагеря, преследующих одинаковую цель. Те, кто пользовался доверием президента, убеждал его отправить главного стратега в отставку. А те, кто был на стороне Бэннона, настоятельно рекомендовали ему уйти с поста добровольно.

Сам бывший стратег администрации подчеркнул ранее, что решение сложить с себя полномочия он принял сам. "7 августа я поговорил с [главой аппарата Белого дома Джоном] Келли и президентом, я сказал им, что ухожу в отставку в следующий понедельник, 14 числа", - рассказал он. По словам Бэннона, он всегда "планировал провести один год", работая с Трампом, после того, как занял одну из руководящих позиций в его предвыборном штабе 14 августа 2016 года.

О том, что Бэннон оставляет свою должность, стало известно в 18 августа. В тот же день было объявлено, что Бэннон возвращается на пост исполнительного директора правоконсервативного интернет-ресурса Breitbart News.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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