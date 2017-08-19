В Белом доме не стали комментировать слова Бэннона об "экономической войне" с Китаем

ВАШИНГТОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американская администрация не комментирует высказывания теперь уже бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии "экономической войны" с Китаем.

Ранее Бэннон в интервью либеральному изданию American prospect заявил, что США проигрывают "экономическую войну" с КНР, и вскоре может наступить "переломный момент", после которого страна будет уже не в состоянии оправиться.

В Госдепартаменте в ответ на просьбу корреспондента ТАСС данные высказывания советника администрации комментировать не стали, переадресовав эти вопросы в Белый дом. "Извините, но у нас нет ничего для вас по этой теме", - сказал представитель пресс-службы Белого дома. В министерстве торговли запрос о комментарии был оставлен без ответа.

Расследование Лайтхайзера

Тем временем в пятницу представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о начале расследования по факту предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. "Проконсультировавшись с представителями заинтересованных сторон и правительственными ведомствами, я пришел к выводу о том, что есть жизненно важные вопросы, заслуживающие тщательного расследования", - сказал Лайтхайзер, чьи слова приводят представители его аппарата. Как до этого пояснили в Белом доме, результатом расследования может стать введение определенных рестрикций в отношении Китая, обсуждение возможной выплаты им компенсации США или устранение того или иного торгового барьера или практики.

Само расследование будет проводиться в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года. Он наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры для борьбы с политикой или действиями другого государства, которые наносят урон американской торговле или идут вразрез с международными договоренностями. Как отметили в аппарате Лайтхайзера, "расследование будет направлено на то, чтобы определить, являются ли действия, политика и практики правительства Китая, относящиеся к передаче технологий, интеллектуальной собственности и инновациям, безосновательными, дискриминационными, обременяющими или ограничивающими американскую торговлю".

Курс в Азии без изменений

В своем интервью Бэннон заявил об имевшемся у него тогда намерении сместить членов администрации, которые, по его мнению, являются сторонниками мягкой торговой политики по отношению к Китаю. Кроме того, он настаивал на увольнении исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

Однако в Госдепартаменте дали понять, что кадровых перестановок, которых ждал Бэннон, не предвидится. Как сообщил в четверг изданию Daily Beast сотрудник дипведомства, госсекретарь Рекс Тиллерсон полагается на Торнтон в том, что касается Азии. Дипломат, в частности, присутствовала в комнате, где в четверг проходили переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате "два плюс два".

Увольнение Бэннона

Днем в пятницу стало известно о том, что Бэннон покидает свой пост в администрации. По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, это решение было принято им самим по взаимной договоренности с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. В тот же день было объявлено, что Бэннон возвращается на должность руководителя правоконсервативного интернет-ресурса Breitbart News. При этом он подчеркнул, что остается сторонником главы государства Дональда Трампа и будет бороться с его оппонентами.

Сам Трамп в пятницу не общался с прессой. Журналисты видели его лишь несколько раз, отвечать на их вопросы о Бэнноне он не стал.