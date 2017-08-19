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Крупные военные учения США и Южной Кореи пройдут в этом году 21-31 августа

Международная панорама
19 августа, 11:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

В маневрах будут принимать участие также Австралия, Великобритания, Дания, Канада, Колумбия, Нидерланды, Новая Зеландия

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Ежегодные масштабные совместные военные учения США и Республики Корея Ulchi - Freedom Guardian пройдут в период с 21 по 31 августа. Об этом объявила в пятницу пресс-служба Пентагона.

Десятки тысяч военнослужащих

По ее информации, со стороны США в этих маневрах будут участвовать порядка 17,5 тыс. военнослужащих. Около 3 тыс. из них перебрасываются на Корейский полуостров из других мест дислокации. Численность южнокорейских войск, задействованных в нынешних военных играх, министерство обороны США не уточняет. Оно, впрочем, заявляет, что к учениям будут привлечены "крупные подразделения" всех видов Вооруженных сил (ВС) Республики Корея, а также представители местных гражданских органов власти.

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В минувшем году в маневрах были задействованы 50 тыс. южнокорейских военнослужащих и примерно 25 тыс. американских солдат и офицеров. О сроках учений и их "не провокационной сущности" ВС США тогда проинформировали Корейскую народную армию через пограничный пункт Пханмунджом.

На этот раз в учениях будут принимать участие Австралия, Великобритания, Дания, Канада, Колумбия, Нидерланды, Новая Зеландия. В прошлом году все они, кроме Нидерландов, также участвовали в военных играх. Кроме того, в 2016 году в этом списке фигурировали Италия, Филиппины и Франция.

И стратегические бомбардировщики

Американские средства массовой информации не исключают, что в текущем году в учениях задействуют стратегические бомбардировщики B1B. По некоторым сведениям, в настоящее время шесть этих сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков находятся на базе Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Минобороны США данные на этот счет не комментирует.

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Эти самолеты способны долететь до Пхеньяна с Гуама менее чем за три часа. За последние месяцы США несколько раз в целях демонстрации силы устраивали полеты этих бомбардировщиков над Корейском полуостровом.

В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений, B1B был переоборудован таким образом, чтобы он более не мог нести ядерные вооружения. Тем не менее самолет из трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку. Всего у американских ВС 67 таких бомбардировщиков, базирующихся в штатах Техас (38) и Южная Дакота (29).

Ради стабильности или наоборот

За маневрами предстоит следить комиссии нейтральных стран по соблюдению перемирия в Корее. Ей предстоит убедиться, что учения соответствуют Соглашению о перемирии между Севером и Югом, подписанному 27 июля 1953 года. По версии Пентагона, Ulchi - Freedom Guardian представляют собой "оборонительные учения, призванные повысить [боевую] готовность [двух сторон], защитить регион и обеспечивать стабильность на Корейском полуострове". Маневры пройдут с применением компьютерного моделирования, пояснило военное ведомство США.

Учения Ulchi - Freedom Guardian проходят в два этапа. В ходе первого отрабатываются действия по ликвидации последствий ущерба различной степени, нанесенного действиями условного противника жизненно важным объектам. Цель второго этапа - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае северокорейского вторжения. Маневры проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, и поэтому очень похожи на настоящую войну.

КНДР осуждает проведение этих ежегодных учений.

В обстановке напряженности

Намерение Вашингтона провести данные крупные военные игры, не считаясь с текущей обстановкой на Корейском полуострове, подтвердили в последние дни официальный представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан и руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Причем последняя пыталась представить дело таким образом, будто положение на Корейском полуострове накаляется только по вине Пхеньяна.

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"Весь мир призывает КНДР прекратить дестабилизирующую деятельность. <...> Речь не идет о ситуации, в которой Соединенные Штаты выступают против КНДР. Речь идет о ситуации, в которой [все] международное сообщество <...> говорит, что прогресс [Пхеньяна] в сфере разработки ядерного оружия и испытания баллистических ракет является дестабилизирующим не только для региона, но и для мира в целом", - сказала Науэрт, выступая 16 августа на брифинге для иностранных журналистов. Дипломат отказалась уточнить, собираются ли США сокращать масштабы нынешних учений, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.

Науэрт вновь отвергла идею, заключающуюся в том, что США следует приостановить проведение учений с Республикой Корея, чтобы на этом основании добиваться замораживания ракетных и ядерных разработок КНДР. "Такие военные учения проводятся [США] по всему миру. Это - сфера компетенции Министерства обороны [США], а не Госдепартамента. Однако мы продолжим проводить наши совместные военные учения", - сказала Науэрт.

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