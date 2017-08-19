В Вашингтоне ищут деньги на памятник жертвам борьбы с терроризмом

ВАШИНГТОН, 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, который позволит воздвигнуть в американской столице памятник тем, кто погиб в борьбе с международным терроризмом. Однако проект не получит бюджетного финансирования, средства придется собирать.

О подписании документа Трамп сообщил на своей странице в Twitter. Он уточнил, что новый закон позволяет "начать процесс по созданию Национального мемориала глобальной войне с терроризмом на федеральной земле в округе Колумбия".

Today, I signed the Global War on Terrorism War Memorial Act (#HR873.) The bill authorizes....cont➡️https://t.co/c3zIkdtowc pic.twitter.com/re6n0MS0cj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 August 2017

Согласно тексту законодательного акта, Фонду мемориала борьбе с международным террором фактически лишь дается право поставить памятник в Вашингтоне. В то же время в законе однозначно прописано: "Средства федерального бюджета не могут быть использованы для оплаты расходов на создание данного мемориала <…> Ассоциация (Фонд) несет полную ответственность за прием пожертвований, оплату расходов и установку памятника".

Сам Фонд, созданный относительно недавно, возглавляет ветеран сухопутных войск Эндрю Бреннан. По задумке, это будет памятник всем американским солдатам, погибшим в период после терактов 11 сентября 2001 года. "Этот мемориал целиком и полностью будет посвящен семи тысячам наших братьев и сестер, которые были призваны вместе с нами, но не вернулись. Он будет посвящен одному миллиону раненных воинов, которые смогли вернуться к жизни здесь, дома. Это для солдат, летчиков, матросов и морпехов, которые пытаются вернуться к мирной жизни", - отметил Бреннан.

Принятие Конгрессом отдельного закона потребовалось потому, что действующие правила разрешают создавать мемориалы тем или иным конфликтам только спустя 10 лет после их окончания. Если строго следовать этой норме, памятник борьбе с терроризмом в США появился бы еще нескоро.

Нынешняя борьба с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии ведется на основании разрешения на использование военной силы, выданного Конгрессом президенту Джорджу Бушу - младшему еще в 2001 году, когда ИГ не существовало. Помимо этого, американские военные сегодня уничтожают террористов в Афганистане, Сомали, Кении, Йемене и в Эфиопии.

Место под новый памятник пока не выбрано, но не исключено, что его установят на Национальной аллее в центре Вашингтона. Там уже расположены Мемориал Второй мировой войне, памятник войне в Корее, а также Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме, одной из частей которого является черная стена с высеченными на ней именами всех погибших американцев в том конфликте с 1957 по 1975 год.