СМИ: ошибка в переписке финской полиции о визите Путина не будет иметь последствий

ТАСС, 19 августа. Финская полиция не будет начинать предварительного следствия по делу об электронном письме с информацией о визите президента РФ Владимира Путина, предназначавшегося для внутреннего пользования, но отправленного гражданскому лицу. Об этом в субботу сообщает общественная телерадиокомпания Yle.

Жительница города Оулу на северо-западе Финляндии получила в конце июня предназначенное для полиции электронное письмо с информацией о визите президента РФ Владимира Путина. В послании содержались конфиденциальные данные о времени прибытия вертолета российского лидера. Оно поступило на частную почту через девять часов после того, как российский президент приземлился в Савонлинна.

Юридический комитет полиции провел расследование и выяснил, что письмо было отправлено по ошибке лицу с адресом, в котором присутствуют похожие на имя и фамилию начальника пресс-службы полиции данные. Поскольку произошедшее не повлияло на безопасность визита, никаких судебных последствий не возникнет.

Президент России Владимир Путин 27 июля посетил Финляндию по приглашению президента Саули Ниинистё. Визит был приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии. В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах и обменялись мнениями по региональным и международным проблемам. Они также посетили международный оперный фестиваль с участием артистов Большого театра в городе Савонлинна.