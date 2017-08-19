СМИ: более 50 человек остаются в больницах после терактов в Каталонии

Рожков: Сборные России по керлингу уже прошли отбор на Паралимпиаду-2018Спорт 19 августа, 13:24
Новая арена ХК СКА может появиться в Санкт-Петербурге через три-четыре годаСпорт 19 августа, 13:22
Рожков: россияне могут выступить на Играх в случае отрицательного решения МПК в сентябреСпорт 19 августа, 13:19
Лукин: ПКР выполнил большую часть критериев по восстановлению членства в МПКСпорт 19 августа, 13:15
Ученые считают, что приближающийся к Земле астероид Florence не представляет опасностиКосмос 19 августа, 13:08
Появилось видео с места нападения на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 13:01
Тимченко надеется на удачное выступление сборной России по хоккею на ОИ-2018Спорт 19 августа, 12:54
СК установил личность напавшего на прохожих в СургутеПроисшествия 19 августа, 12:52
Петр Воробьев будет и. о. главного тренера ХК СКА во время Олимпиады-2018Спорт 19 августа, 12:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 54 человека остаются в больницах после терактов в Каталонии. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia.
По ее информации, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ожидается, что король Испании Филипп VI с супругой Летисией посетят в течение дня данные больницы. Жертвами и пострадавшими в результате терактов стали граждане 35 различных государств.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.