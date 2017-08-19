СМИ: более 50 человек остаются в больницах после терактов в Каталонии

БАРСЕЛОНА /Испания/, 19 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 54 человека остаются в больницах после терактов в Каталонии. Об этом сообщила в субботу газета La Vanguardia.

По ее информации, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ожидается, что король Испании Филипп VI с супругой Летисией посетят в течение дня данные больницы. Жертвами и пострадавшими в результате терактов стали граждане 35 различных государств.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.