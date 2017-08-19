AFP: во Франции на госучреждениях приспустили национальные флаги после теракта в Каталонии

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение приспустить в субботу национальные флаги на зданиях госучреждений в знак солидарности с Испанией, где в четверг был совершен двойной теракт со множеством жертв. Такое распоряжение дал президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на правительственные источники.

"В соответствии с распоряжением президента республики премьер-министр Эдуар Филипп дал в пятницу вечером указание министрам, которые передали соответствующие инструкции", - отметил источник в правительстве.

Флаги будут приспущены всю субботу на "государственных зданиях и учреждениях". Ранее власти Парижа выразили солидарность с Испанией, выключив в четверг вечером подсветку на Эйфелевой башне.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате атаки 13 человек погибли, более 100 пострадали. Среди раненых - 28 французов. В пятницу пострадавших посещал в больницах Барселоны глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

В рамках расследования теракта задержаны три человека. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В Испании после трагедии объявлен трехдневный общенациональный траур.