МККК: жертвами конфликта в Донбассе стали почти 3 тыс. мирных жителей

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КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Жертвами вооруженного конфликта в Донбассе, который начался после государственного переворота на Украине в 2014 году, уже стали почти 3 тыс. мирных жителей. Об этом в субботу сообщили в Международном Комитете Красного Креста (МККК).
"Более 2,7 тыс. гражданских лиц убиты в вооруженном конфликте на востоке Украины", - говорится в сообщении МККК в Twitter.
Over 2,700 civilians have been killed in the armed conflict in eastern #Ukraine. Civilians are #NotATarget pic.twitter.com/bE6GEG1yVw— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) 19 August 2017
По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, только за первые полгода 2017 года на Украине зафиксировали 78 случаев гибели и 363 ранений мирных жителей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года (49 убитых и 277 раненых). Основной причиной смерти гражданских лиц на востоке Украины остаются минометные обстрелы, на втором месте - противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки.