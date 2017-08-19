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В Бостоне проходят демонстрации правых активистов и их противников

Международная панорама
19 августа, 19:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, августа. /ТАСС

Организаторы акции заявляют, что не имеют отношения к зачинщикам беспорядков в Шарлотсвилле

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НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Демонстрация в поддержку свободы слова, устроенная консервативно настроенными активистами, проходит в субботу в Бостоне (штат Массачусетс). Как отмечает агентство Associated Press, участие в акции принимают более тысячи человек.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Демонстрация проходит спустя неделю после того, как в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) в результате столкновений между ультраправыми активистами и их противниками погиб один человек, десятки получили ранения. Организаторы митинга в Бостоне заявляют, что никак не связаны с зачинщиками беспорядков в Шарлотсвилле.

Безопасность во время мероприятия, проходящего в центральном городском парке, обеспечивают более 500 сотрудников правоохранительных органов. Неподалеку от места проведения демонстрации ее противники, придерживающиеся левых взглядов, устроили шествие. Несколько тысяч человек прошли маршем по городским улицам до парка, скандируя лозунги: "Нет Ку-клукс-клану в США", "Сопротивляйтесь фашизму".

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Две группы протестующих разделены барьерами, чтобы избежать возможных столкновений. Между ними также выставлен полицейский кордон. Мэр Бостона Мартин Уолш ранее заявил, что не потерпит беспорядков и актов вандализма в городе.

Схожие акции в субботу проходят и в ряде других американских городов, в том числе в Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас) и Новом Орлеане (штат Луизиана).

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