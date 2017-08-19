Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" Анкаре

АНКАРА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля не читать нотации. Об этом турецкий лидер заявил в субботу в ходе выступления в городе Денизли на северо-западе страны.

"Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции, - сказал Эрдоган, обращаясь к Габриэлю. - Знай свое место, не надо читать нам нотации".

Эрдоган также подчеркнул, что "для него не имеет никакого значения, откроет ли Германия для Турции свои двери или нет". "Нам хватает дверей. Мы с радостью сближаемся с теми, кто их для нас открывает. И мы для них открываем свои двери", - отметил политик.

В пятницу президент Турции назвал политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Анкары и призвал турок, проживающих в ФРГ, не голосовать на выборах в Бундестаг за определенные партии. В тот же день Габриэль подверг резкой критике слова Эрдогана. Глава МИД ФРГ призвал граждан страны "противостоять единственному в своем роде акту вмешательства в суверенитет страны".