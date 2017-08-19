Израильские силовики застрелили напавшего на них с ножом 17-летнего палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Израильские силовики застрелили в субботу на Западном берегу реки Иордан напавшего на них с ножом 17-летнего палестинца. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Нападение с ножом на перекрестке "Тапуах": 17-летний палестинец из города Тулькарм (Западный берег реки Иордан) подошел к дислоцированным на месте израильским силовикам и бросился с ножом на офицера пограничной полиции, - говорится в сообщении. - Другие бойцы открыли огонь по подозреваемому и нейтрализовали его".

Официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд сообщил, что "террорист был убит на месте атаки".

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли более 50 израильтян и несколько иностранцев, еще более 500 человек получили ранения.

По данным палестинских СМИ, при осуществлении атак и терактов были убиты не менее 300 палестинцев.