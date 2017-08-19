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СМИ: полиция выясняет связь имама из Каталонии с террористами, устроившими атаки

Международная панорама
19 августа, 21:32 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, августа. /ТАСС

Абдельбаки ас-Сати проживал в одном населенном пункте с террористами и ранее попадал в тюрьму из-за проблем с видом на жительство

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МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция выясняет, могли ли террористы, совершившие 17 августа теракты в Испании, попасть под влияние имама Абдельбаки ас-Сати, который, по версии следствия, работал над планом крупного теракта в Барселоне. Об этом сообщила в субботу газета ABC.

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По ее информации, имам проживал в населенном пункте Риполь, как и остальные молодые люди, подозреваемые в совершении терактов. По данным газеты El Pais, проповедник в 2012 году вышел из тюрьмы Кастельона, куда он попал из-за проблем с видом на жительство. В четверг утром в здании в муниципалитете Альканар прогремел взрыв, в результате которого имам, по предварительным данным, погиб. В связи с этим террористы, самому молодому из которых было 17 лет, решили импровизировать при атаках в Барселоне и Камбрильсе.

В субботу каталонская полиция провела обыски в доме имама в Риполи, куда он приехал в 2015 году. По данным полиции, ас-Сати около 40 лет, в Марокко живут его супруга и дети.

Также правоохранители предполагают, что террористическая ячейка, ответственная за теракты, состояла из 12 членов. Пять из них были убиты при операции в Камбрильсе, четверо задержаны, двое погибли при взрыве в здании в Альканаре, один остается на свободе. По меньшей мере шесть членов ячейки были братьями.

Полиция не исключает, что организацией терактов занимались из-за рубежа (из Марокко или из Франции).

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