Тысячи человек вышли на улицы Бостона в ответ на демонстрацию правых активистов

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/ Тысячи человек маршем прошли в субботу по улицам Бостона (штат Массачусетс), протестуя против ненависти и расизма. Шествие стало ответом на демонстрацию правых активистов, устроивших в городе акцию в поддержку свободы слова.

Как отмечает агентство Associated Press, не менее 15 тыс. человек прошли по улицам Бостона до центрального городского парка, где собрались консервативно настроенные активисты. Участники шествия скандировали лозунги: "Нет Ку-клукс-клану в США", "Сопротивляйтесь фашизму", "Ненависть никогда не сделает Соединенные Штаты великими".

Отмечается, что правые активисты завершили свою акцию раньше времени и покинули парк. "Митинг "Свобода слова" официально завершен. Демонстранты покинули парк, - говорится в размещенном в Twitter сообщении полицейского управления Бостона.

Демонстрация проходила спустя неделю после того, как в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) в результате столкновений между ультраправыми активистами и их противниками погиб один человек, десятки получили ранения. При этом организаторы митинга в Бостоне заявили, что никак не связаны с зачинщиками беспорядков в Шарлотсвилле.

Обеспечивают безопасность во время акций в городе более 500 сотрудников правоохранительных органов. Противостоящие друг другу группы демонстрантов разделены барьерами, чтобы избежать возможных столкновений. Между ними также был выставлен полицейский кордон. Мэр Бостона Мартин Уолш ранее заявил, что не потерпит беспорядков и актов вандализма в городе.

Телеканал СNN сообщил о небольших стычках, однако они разрешились без применения насилия. В одном случае полицейским пришлось оттеснить наступающих протестующих. По данным корреспондента телеканала, в результате одного из инцидентов стражам порядка пришлось задержать около десяти человек.