Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 23 августа в Сочи

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным 23 августа в Сочи для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в поступившем в субботу в представительство ТАСС сообщении канцелярии главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится в среду в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в регионе", - говорится в заявлении.
В канцелярии израильского премьера отметили, что "за последние два года Нетаньяху неоднократно встречался с Путиным для обсуждения двусторонних и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется".
Кремль пока не сообщал о том, что такая встреча планируется.