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Трамп поблагодарил полицию за работу на марше против ненависти и расизма в Бостоне

Международная панорама
19 августа, 23:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, августа. /ТАСС

По последним данным, демонстрация правых активистов и акция их противников прошли без серьезных столкновений

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил в субботу полицию за работу на марше против ненависти и расизма в Бостоне (штат Массачусетс). Глава государства написал на своей странице в Twitter, что в демонстрации могли принимать участие провокаторы.

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"Похоже, что в Бостоне было много провокаторов [выступавших] против [действий] полиции, - отметил Трамп. - Полиция выглядит бескомпромиссной и подготовленной! Спасибо".

Хозяин Белого дома указал также и на "отличную работу", проделанную сотрудниками правоохранительных органов и мэром города.

Ранее в субботу, как отмечает агентство Associated Press, не менее 15 тыс. человек прошли по улицам Бостона до центрального городского парка, где собрались консервативно настроенные активисты. Участники шествия скандировали лозунги: "Нет Ку-клукс-клану в США", "Сопротивляйтесь фашизму", "Ненависть никогда не сделает Соединенные Штаты великими".

Между тем, как сообщается, правые активисты, которых было значительно меньше, чем их противников, завершили свою акцию раньше времени и покинули парк.

За порядком во время акций следили более 500 полицейских.

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