Трамп поблагодарил полицию за работу на марше против ненависти и расизма в Бостоне

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил в субботу полицию за работу на марше против ненависти и расизма в Бостоне (штат Массачусетс). Глава государства написал на своей странице в Twitter, что в демонстрации могли принимать участие провокаторы.

"Похоже, что в Бостоне было много провокаторов [выступавших] против [действий] полиции, - отметил Трамп. - Полиция выглядит бескомпромиссной и подготовленной! Спасибо".

Хозяин Белого дома указал также и на "отличную работу", проделанную сотрудниками правоохранительных органов и мэром города.

Ранее в субботу, как отмечает агентство Associated Press, не менее 15 тыс. человек прошли по улицам Бостона до центрального городского парка, где собрались консервативно настроенные активисты. Участники шествия скандировали лозунги: "Нет Ку-клукс-клану в США", "Сопротивляйтесь фашизму", "Ненависть никогда не сделает Соединенные Штаты великими".

Между тем, как сообщается, правые активисты, которых было значительно меньше, чем их противников, завершили свою акцию раньше времени и покинули парк.

За порядком во время акций следили более 500 полицейских.