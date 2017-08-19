Генсек ООН осудил теракт в Финляндии и поддержал страну в борьбе с терроризмом

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ООН, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу осудил теракт в финском городе Турку, где в результате нападения вооруженного ножом мигранта из Марокко погибли два человека. В письменном заявлении административный глава всемирной организации выразил соболезнования правительству и народу Финляндии, а также поддержал страну в борьбе с терроризмом.
"ООН солидарна с правительством Финляндии в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на прохожих, в результате двое скончались, восемь человек пострадали. Марокканец приехал в Финляндию весной 2016 года и, по информации финских СМИ, получил отказ в получении убежища.
Также были задержаны четыре человека, граждане Марокко. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск. Полиция расследует произошедшее как теракт.
После трагедии в общественных местах, в портах, аэропортах и на вокзалах в Финляндии усилили меры безопасности. В воскресенье в стране будет объявлена минута молчания в память о жертвах нападения.