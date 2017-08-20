Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи

ШАРЛОТСВИЛЛ /штат Вирджиния/. 19 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сюзан Бро, мать Хезер Хейер, погибшей неделю назад во время столкновений в Шарлотсвилле, пришла в субботу к месту гибели своей дочери, где местные жители устроили импровизированный мемориал, состоящий из цветов и свеч.

Парк Хезер Хейер

В прошлые выходные, 12 августа, в небольшом городке Шарлотсвилл, расположенном в Вирджинии, произошла стычка членов ультраправых организаций, в том числе, Ку-клукс-клана, с их идейными противниками, выступающими за то, чтобы из местного парка Эмансипации был убран памятник командующему армией южан в Гражданской войне 1861-1865 годов генералу Роберту Ли. Такое решение приняли местные власти, правые же вышли на акцию протеста, на которую затем пришли и их оппоненты.

Начавшиеся беспорядки обернулись трагедией - в колонну протестующих, в которой находилась 32-летняя Хейер, врезалась машина, управляемая Алексом Филдсом - последователем неонацистской идеологии. Позднее, в тот же день потерпел крушение полицейский вертолет, погибли двое сотрудников.

Сам парк Эмансипации, изначально названный в честь генерала Ли, по размеру больше напоминает сквер. Сейчас "вахту" в нем несут в первую очередь журналисты, никакой активности не происходит. Лишь у самого постамента стоит картонная табличка с надписью "Парк Хезер Хейер". Она заслоняет собой имя военачальника конфедератов, который изображен сидящим на лошади.

Ушла, но не забыта

Главным местом общественного притяжения стал ничем не примечательный перекресток, расположенный в паре кварталов от парка. Именно там Филдс совершил наезд на толпу. Сейчас дорога оцеплена, весь асфальт устлан цветами, сюда люди несут свечи, библии, записки и даже кепки. Стены вокруг изрисованы надписями. "Хезер ушла, но не забыта", - гласит одна из них.

Создание таких "народных мемориалов" стало традицией еще с момента гибели от рук полицейского темнокожего подростка Майкла Брауна в Фергюсоне (штат Миссури) в августе 2014 года. Тогда в этом небольшом городе прошли ожесточенные столкновения темнокожих жителей с полицией, которой позже на помощь пришла Национальная гвардия США.

"Если хотите поговорить со мной, то подходите. Я не стесняюсь", - обратилась к корреспонденту ТАСС Сюзан Бро, сидевшая у дороги вместе с отцом Хезер Марком. При этом Бро предупредила, что не хотела бы затрагивать политические темы.

"Я не знаю, поменяется ли теперь что-нибудь в стране. Все, что я знаю, так это то, что люди должны принимать решения сами, а не под влиянием масс", - сказала она. По ее словам, памятники, посвященные южанам-конфедератам, "всегда можно переместить в музеи". "Пусть те, кто хотят, платят и смотрят", - добавила Бро.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, почему ее дочь оказалась в толпе неделю назад, Бро рассказала, что Хейер пошла на акцию со своими друзьями, "чтобы отстоять свои ценности". "Все будет хорошо. Сейчас не все хорошо, но так будет", - убеждена она.

Местные жители по одному подходили к женщине и обнимали ее, часто даже не представляясь. Она в свою очередь всех благодарила за поддержку.

Всему виной зло

На месте гибели Хейер постоянно находятся около двух десятков человек. Одни приходят и уходят, другие остаются надолго. Несколько девушек сидели у стены, просто наблюдая за происходящим и иногда играя с детьми, которых многие приводят сюда.

"Я не знаю, почему все это происходит сейчас", - сказала корреспонденту ТАСС Мэгги, недавняя выпускница местной школы. На вопрос о том, кто виноват в случившемся, она, подумав, ответила: "Зло".

"Памятники - это не проблема сама по себе. Это лишь причина. А проблема лежит глубже", - добавила она, уточнив, что имеет в виду расизм.

"Он всегда существовал в Соединенных Штатах. А проблема вовсе не в памятниках, как таковых", - утверждала она. По словам Мэгги, она не знал погибшую Хезер.

В целом, обстановка в Шарлотсвилле сейчас абсолютно спокойная. Нет даже усиленных нарядов полиции, люди в жаркий субботний день выбрались погулять по центру города и посидеть в кафе.

Лишь цветы на перекрестке напоминают о трагедии.

Ни слова о политике

Политических тем здесь, похоже, избегают почти все. Лишь изредка можно заметить символику местных гражданских организаций. У места гибели Хейер корреспондент ТАСС за несколько часов не услышал не единого упоминания о президенте США Дональде Трампе, мать убитой также наотрез отказалась говорить о нем.

Глава государства ранее осудил столкновения в Шарлотсвилле, заметив при этом, что агрессию проявили обе стороны. Такая позиция президента вызвала негодование в обществе. Губернатор Вирджинии Терри Маколифф заявил, что хотел бы увидеть Трампа в городе, но только в том случае, если он изменит риторику.

О войне

Конфедерация южных штатов, президентом которой был Джефферсон Дэвис, существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны (1861-1865) солдаты рабовладельческого Юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Война закончилась победой Севера и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие считают ее символом расизма.

Шарлотсвилл был основан в 1762 году, сейчас в нем проживают 48 тыс. человек. Во время Гражданской войны, чтобы избежать сожжения, город был сдан южанами известному военачальнику северян Джорджу Армстронгу Кастору, которому сначала не удалось захватить его. Шарлотсвилл имел важное значение для южан - отсюда шли поставки оружия и тут же находился крупный госпиталь.