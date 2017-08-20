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Полиция арестовала 27 человек во время демонстраций в Бостоне

Международная панорама
20 августа, 0:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, августа. /ТАСС

По словам начальника полиции города Уильяма Эванса, задержания в основном проводились за нарушения правопорядка

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НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Полиция арестовала 27 человек в ходе манифестаций, проходивших в субботу в Бостоне (штат Массачусетс). Об этом сообщил на пресс-конференции начальник городской полиции Уильям Эванс.

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В Бостоне проходят демонстрации правых активистов и их противников

"На данный момент мы произвели 27 арестов", - заявил он. По его словам, задержания проводились в основном за нарушения правопорядка и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Имели место редкие случаи нападений.

Как отметил Эванс, полицейские "проделали отличную работу", не допустив массовых беспорядков. При этом во время демонстраций происходили небольшие стычки, в нескольких случаях в стражей порядка бросали бутылки и камни, сообщил он.

По данным агентства Associated Press (AP), в шествии против ненависти и расизма в Бостоне участвовали не менее 15 тыс. человек. Акция стала ответом на демонстрацию правых активистов, устроивших в городе акцию в поддержку свободы слова.

Спустя неделю после Шарлотсвилла

Демонстрации в Бостоне проходили спустя неделю после того, как в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) в результате столкновений между ультраправыми активистами и их противниками погиб один человек, десятки получили ранения. Организаторы акций в Бостоне заявили, что они никак не связаны с зачинщиками беспорядков в Шарлотсвилле.

Столкновения произошли 12 августа на почве решения властей Шарлотсвилла демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне в США генералу Роберту Ли. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на автомобиле на большой скорости намеренно наехал на активистов, выступавших против проходивших демонстраций ультраправых. В результате его действий погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.

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