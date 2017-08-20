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Трамп: протесты иногда могут привести к объединению страны

Международная панорама
20 августа, 0:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, августа. /ТАСС

Президент США также добавил, что восхищается протестующими в Бостоне

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ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что протесты иногда могут помочь восстановить разделенную страну и сделать ее единой. Такое мнение он выразил в субботу на своей странице в Twitter.

"Наша великая страна десятилетиями остается разделенной. Иногда нужен протест, чтобы излечиться, и мы излечимся, и будем сильнее, чем когда-либо прежде!" - написал президент. "Я хочу восхищаться многочисленными протестующими в Бостоне, которые высказываются против нетерпимости и ненависти. Наша страна скоро сплотится!" - продолжил Трамп.

В первой версии сообщения, которое было удалено, президент США дважды допустил ошибку и вместо слова "heal" (излечивать) написал "heel" (прибивать каблуки), а также забыл расставить в нескольких местах пробелы. Во второй версии последняя неточность была устранена, но слово "heel" еще оставалось. И только с третьей попытки глава государства исправил все ошибки.

Ранее Трамп поблагодарил полицию за работу на марше в Бостоне (штат Массачусетс) против ненависти и расизма.

В субботу, как отмечает агентство Associated Press (AP), не менее 15 тыс. человек прошли по улицам Бостона до центрального городского парка "Коммон", где собрались консервативно настроенные активисты. Участники шествия скандировали лозунги: "Нет Ку-клукс-клану в США", "Сопротивляйтесь фашизму", "Ненависть никогда не сделает Соединенные Штаты великими".

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