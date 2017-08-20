Представитель Бундестага: кто знает Россию, не может верить в эффективность санкций

В Петербурге автомобиль наехал на прохожих, один человек погиб, пострадали троеПроисшествия 20 августа, 2:20
Bild: генсек партии "Христианско-социальный союз" назвал Шрёдера "российским солдатом"Экономика и бизнес 20 августа, 1:57
Bild: "Ганновер" заплатит около €8 млн за футболиста "Рубина" ЖонатасаСпорт 20 августа, 1:44
Полиция арестовала 27 человек во время демонстраций в БостонеМеждународная панорама 20 августа, 0:29
Путин посетит в Крыму молодежный образовательный форум "Таврида"Общество 20 августа, 0:09
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"Общество 19 августа, 23:54
Бердыев: "Рубин" потеряет много футболистов из-за финансового положения клубаСпорт 19 августа, 22:51
Реванш за Суперкубок: "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 19 августа, 22:26
Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 23 августа в СочиМеждународная панорама 19 августа, 22:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Кто знает Россию и ее историю, тот не может всерьез верить в эффективность санкций против нее. Такое мнение высказал сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге (парламенте) Дитмар Барч в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. Он ответил на вопросы писателя Владимира Каминера в рамках серии "Звезды встречаются с ведущими политиками".
Барч подчеркнул, что Левая партия придерживается "дифференцированного и критического взгляда" относительно происходящих в России событий. "Что я считаю ошибочным, так это политику правительства ФРГ, когда оно полагает, что можно на что-то повлиять за счет санкций, - отметил он. - Это абсурд. Кто знаком с Россией и знает, что там во время Второй мировой войны миллионы людей гибли от голода и жажды, не может всерьез верить в то, что можно заставить встать на колени эту страну посредством этих нелепых санкций".
По мнению Барча, санкции Запада ведут лишь к тому, что россияне еще больше полагаются на руководство страны.