Представитель Бундестага: кто знает Россию, не может верить в эффективность санкций

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Кто знает Россию и ее историю, тот не может всерьез верить в эффективность санкций против нее. Такое мнение высказал сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге (парламенте) Дитмар Барч в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. Он ответил на вопросы писателя Владимира Каминера в рамках серии "Звезды встречаются с ведущими политиками".

Барч подчеркнул, что Левая партия придерживается "дифференцированного и критического взгляда" относительно происходящих в России событий. "Что я считаю ошибочным, так это политику правительства ФРГ, когда оно полагает, что можно на что-то повлиять за счет санкций, - отметил он. - Это абсурд. Кто знаком с Россией и знает, что там во время Второй мировой войны миллионы людей гибли от голода и жажды, не может всерьез верить в то, что можно заставить встать на колени эту страну посредством этих нелепых санкций".

По мнению Барча, санкции Запада ведут лишь к тому, что россияне еще больше полагаются на руководство страны.