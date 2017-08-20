Десятки тысяч человек приняли участие в марше против ненависти и расизма в Бостоне

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Десятки тысяч человек маршем прошли по улицам Бостона (штат Массачусетс), протестуя против ненависти и расизма. Шествие стало ответом на демонстрацию правых активистов, устроивших в городе акцию в поддержку свободы слова.

Как сообщил начальник городской полиции Уильям Эванс, около 40 тыс. человек прошли по улицам Бостона до центрального городского парка, где собрались консервативно настроенные активисты. Участники шествия скандировали лозунги: "Нет Ку-клукс-клану в США", "Сопротивляйтесь фашизму", "Ненависть никогда не сделает Соединенные Штаты великими". Правым активистам, значительно уступавшим числу их противников, пришлось завершить свою акцию раньше времени и покинуть парк.

По итогам манифестаций власти задержали более 30 человек. По словам Эванса, задержания проводились в основном за нарушения правопорядка и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Имели место редкие случаи нападений.

Как отметил начальник полиции, сотрудники правоохранительных органов "проделали отличную работу", не допустив массовых беспорядков. Во время демонстраций происходили небольшие стычки, в нескольких случаях в полицейских бросали бутылки и камни. Несколько человек получили незначительные ранения. При этом Эванс подчеркнул, что подавляющее число участников демонстраций не нарушали закон и вышли на улицы "ради правого дела - протестовать против ненависти и нетерпимости".

Обеспечивать безопасность во время акций в городе было поручено более чем 500 сотрудникам правоохранительных органов. Противостоящие друг другу группы демонстрантов были разделены барьерами, чтобы избежать возможных столкновений. Между ними также был выставлен полицейский кордон. Мэр Бостона Мартин Уолш ранее заявил, что не потерпит беспорядков и актов вандализма в своем городе.

Схожие акции в субботу прошли и в других американских городах, в том числе в Атланте (штат Джорджия), Далласе (штат Техас), Новом Орлеане (штат Луизиана), Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Демонстрации состоялись спустя неделю после того, как в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) в результате столкновений между ультраправыми активистами и их противниками погиб один человек, десятки получили ранения. Организаторы акций в Бостоне заявили, что они никак не связаны с зачинщиками беспорядков в Шарлотсвилле.